ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 7, 8ಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:21 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:21 IST
ಎರಡು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನೀರಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. 
ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಶಾಸಕ 
