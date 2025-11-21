ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ನಗರದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕ

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಬ್ಯಾನರ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳು: ನಾಗರಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ
ಗಣೇಶ ವೈದ್ಯ
ಗಣೇಶ ವೈದ್ಯ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:39 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:39 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ತೋಳನಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಟೆಂಡರ್‌ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಯ ಬೀದಿದೀಪ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಬ್ಯಾನರ್‌ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ವೃಕ್ಷಮಾತೆಗೂ ಹಾನಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
– ವೀರಪ್ಪ ಅರಕೇರಿ, ಅಕ್ಕ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
– ಪ್ರಶಾಂತ, ಪಾಲಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ
Dharwad

