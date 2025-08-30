ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ಪೊಲೀಸರಿಂದಲೂ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ; ಹಾಫ್‌ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ!

ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರು ಸಾವು
ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:32 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಫ್‌ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಫ್‌ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳು
ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಫ್‌ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಡದ ಅಂತಹ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸವಾರರು ಬಳಸಬಾರದು.
– ಸಿ.ಆರ್‌. ರವೀಶ, ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ
