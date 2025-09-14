ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಜನಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ

ನಾಟ್ಯರೂಪ ಧಾನ್ಯಮಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ

ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ‍್ರದರ್ಶನದ ಮಳಿಗೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯ ನವಿಲು ಕಲಾಕೃತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ

ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿತು
ಸುನಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಧಾರವಾಡ
