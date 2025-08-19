ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಸ್ತೆ ಅಧ್ವಾನ; ಪ್ರಯಾಣ ಹೈರಾಣ

24X7 ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪೈಪ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ; ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ
ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:19 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:19 IST
ಧಾರವಾಡದಟೊಲ್‍ನಾಕಾ ಬಳಿಯ ಕಲಘಟಗಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು 
ಗುಂಡಿಮಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಹಸವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ವಾನವಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪದೇಪದೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ
ಕೆ.ಎಂ.ಚೌಧರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
