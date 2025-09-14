ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದಂತಲ್ಲ: ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
2017–18ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಸಚಿವರು ವಿವಿಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ‘ಚಿಯಾ ಮಿಯಾ’ಗಳಿಂದ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ
ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ
