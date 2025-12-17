ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ದೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ; ದಿನಕ್ಕೆ 80 ಸಾವಿರ ಲೀ. ನೀರು!

ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದಾಜು ₹3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
ದೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
–ಸತೀಶ ನಾಗನೂರು ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಎನ್‌ಎಚ್‌
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ದೂಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಟ್ರಿಪ್‌ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
–ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತ ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
