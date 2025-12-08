ಧಾರವಾಡ: ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ನಗರದ ನುಗ್ಗಿಕೇರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಕವಚದಿಂದ (1.4 ಕೆ.ಜಿ) ಶನಿವಾರ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರ್ಯಾಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಬಂಗಾರ ಕವಚ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನವರು ಕವಚ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಆಭರಣವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಭರಣ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಕಿರೀಟ ಭಾಗದಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಕವಚ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕವಚ ತಯಾರಕ ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಕವಚ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಣ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾಯಕ ದಂಪತಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಪರ್ಯಾಯಸ್ಥರಾದ ಕೆ.ಆರ್. ದೇಸಾಯಿ, ಶ್ರೀಧರ ದೇಸಾಯಿ, ಪಲ್ಹಾದ ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>