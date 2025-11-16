ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಅಧೋಗತಿ; ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೈರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನೃಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಜಗಜೀವನ್‌ ರಾಮ್‌ ವಸತಿ ನಿಲಯ
ನಾಗರಾಜ್‌ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಲಭಾಗದ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದು ರಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಚಾವಣಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ
ಶೀಘ್ರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ದಿವ್ಯಪ್ರಭು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ತಾಲ್ಲೂಕಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು
ಭುವನೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿಇಒ ಜಿ.ಪಂ ಧಾರವಾಡ
ವಸತಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ
ವಸಂತ ಜೋಗಣ್ಣವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸಮಿತಿ
