ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌

ನಾಗರಾಜ್‌ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:16 IST
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾದ ರೋಗಿಗಳೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾದರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
–ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ, ಆಯುಕ್ತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕೇರಳದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾರದ ಏಳು ದಿನ ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಲಿದೆ.
– ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡಪ್ಪನವರ, ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
Dharwadhospital

