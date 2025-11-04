ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಆ್ಯ‍ಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಹೋರಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
–ಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ
Hubli Dharwad

