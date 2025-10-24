ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ; ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತಹ ಬಾಳೆಕಂಬ, ಉತ್ತರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿ, ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದಿದ್ದು, ಇದು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರಿನ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಬಳಿ, ಶಿರೂರು ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ. </p>.<p>‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಳೆ, ಹೂವಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ದೂರುತ್ತಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>