ಫೋನ್‌ ನಂಬರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ: ದೂರು

‘ಮೇಯರ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ’ ಫೋನ್‌ಇನ್‌: 33 ದೂರು, ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
Dharwad

