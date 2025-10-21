ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: ರೋಟರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ, ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
ಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:50 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಶಾಸಕ
Dharwad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT