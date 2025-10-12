ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ |ಆರ್‌ಟಿಒ: 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1.22 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಸೂಲಿ

ೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:28 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:28 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ವೊಂದು  ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
’ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಕ್ರಮ‘
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿಗದಿತ ದರ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ರಶೀದಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೇಳಿದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ rtodharwadeast.63@gmail.comಗೆ ದೂರು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು  ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಡಿಗೇರ.
