ಕಲಘಟಗಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ; ಗುಂಡಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

<p><strong>ಕಲಘಟಗಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕಲಘಟಗಿಯಿಂದ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ, ಮಲಕನಕೊಪ್ಪ, ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಡಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ₹50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಡ್ತಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗೆದು, ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ.</p> <p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p> <p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಕಾರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಕಲಘಟಗಿ– ಧಾರವಾಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಶಿವನಾಪುರ– ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆ, ಜಿನ್ನೂರ– ಮಲಕನಕೊಪ್ಪ, ಕಲಘಟಗಿ– ಬೇಗೂರ, ಕಲಘಟಗಿ– ಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳೂ ತಗ್ಗು– ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p> <p>ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಿಗದೆ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಭಯದಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಕಲಘಟಗಿ– ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution">ಸಾತಪ್ಪ ಕುಂಕೂರ, ಸಂಗ್ರಾಮ ಸೇನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution"> ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಎಇಈ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ</span></div>