ಕಲಘಟಗಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ; ಗುಂಡಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

 ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮ. ಮಿರ್ಜಿ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:09 IST
ಕಲಘಟಗಿ– ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಸಾತಪ್ಪ ಕುಂಕೂರ, ಸಂಗ್ರಾಮ ಸೇನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ,  ಎಇಇ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
DharwadRoad repair

