ಕಲಘಟಗಿ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಕಲಘಟಗಿ:</strong> 'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಹಳಿಯಾಳ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p>'ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ₹150 ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಹಳಿಯಾಳ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p><p>'ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಕಲಘಟಗಿ ಹಾಗೂ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ₹22 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p>ಮಹೇಶ ಬೆಳಗಾವಕರ, ಉಳವಪ್ಪ ಬಳಿಗೇರ, ಪರಶುರಾಮ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ, ವಸಂತ ಡಾಖಪ್ಪನವರ, ನಾಗೇಶ್ ಇಟಗಿ, ಬಸನಗೌಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಶಿವು ತಡಸ, ಸಹದೇವ ಕುಂಬಾರ, ಮಾಳಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>