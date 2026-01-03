ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದಿನಭತ್ಯೆಗೆ ಕತ್ತರಿ; ಆಕ್ಷೇಪ

ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ
ಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹೊರ ‌ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ದಿನಭತ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
-ಶರತ್‌ ಕಲ್ಲಕುಂಟ್ಲ, ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಕ್ರೀಡಾಪಟು
ಕೆಲ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ದಿನಭತ್ಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
-ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್‌, ಕುಲಪತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
