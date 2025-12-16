ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ಆರಂಭವಾಗದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ; ರೈತರ ಆತಂಕ

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲು
ವಾಸುದೇವ ಎಸ್. ಮುರಗಿ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಸ ಸಂಶಿ ಕುಂದಗೋಳ ಕೂಬಿಹಾಳ ಯಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ರಾಜು ಮಾವರಕರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
Dharwad

