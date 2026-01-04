ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಧಾರವಾಡ|ಸಮೃದ್ಧ ಹೂಕಟ್ಟಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು: ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:39 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:39 IST
ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲುಚಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಕಟ್ಟಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ಪ್ರಮೋದ ಗಾಂವಕರ್ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ
ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಹವೆಯಿಂದ ಶೇ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಹೂವು ಕಟ್ಟಿವೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಬಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣ ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದರೆ  ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಲಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ಕಾಶಿನಾಥ ಭದ್ರಣ್ಣವರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 
MangoDharawad

