ಕಲಘಟಗಿ: ಮಂಗನ ಹಿಡಿಯಲು ಹರಸಾಹಸ

<p><strong>ಕಲಘಟಗಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗವೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಂಗವು ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ನುಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಖಾನಹೊಂಡ, ಪಾಲ್ಕಾರಚಾಳ, ಜನತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಮಂಗ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಮಂಗನ ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಹಿಡಿಯುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಂಗ ಹಿಡಿಯುವವರ ಕರೆಯಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ. ಹೇಳಿದರು.</p>