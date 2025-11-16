ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ: ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಯಾವಾಗ?

ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜಾಣ ಮೌನ
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್‌
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:50 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:50 IST
ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಚಕನೂರ
ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಚಕನೂರ
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ 
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ 
ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿವೆ
ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಶಾಸಕ
Dharwad

