ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ‘ನಮೊ ಯುವ ರನ್’; ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಯುವಜನ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ನಮೊ ಯುವ ರನ್‌’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:09 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:09 IST
ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ‘ನಶೆ’ ಹಿಂದೆ ಬೀಳದೆ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ನಟಿ
ಓಟ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವಶ್ಯ. ಯುವಕರು ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
