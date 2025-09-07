ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

1921ರ ಗೋಲಿಬಾರ್‌: ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ; ಶತಮಾನದ ನೆನಪು

ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಮೂವರು
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಖಿಲಾಪತ್‌ ಹಾಗೂ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಖಿಲಾಫತ್‌ ಕಮೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಈ ಮೂವರು ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ಯೆಮಾಡಿದೆ.
– ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್‌, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕವಿವಿ ಧಾರವಾಡ
DharwadGolibar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT