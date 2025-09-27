ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6,300 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ: ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆ
ಎಲ್‌.ಮಂಜುನಾಥ
ಎಲ್‌.ಮಂಜುನಾಥ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
ಶೇಖರಪ್ಪ 
ಶೇಖರಪ್ಪ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲು ₹50 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ₹13 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 
ಶೇಖರಪ್ಪ ರೈತ ಅದರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
Dharwad

