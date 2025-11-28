ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿಹುಳು ಬಾಧೆ

ಗಿಡದ ಸುಳಿ ಕೊರೆದು, ಚಿಗುರೆ ಎಲೆ ತಿಂದು ಬೆಳೆ ನಾಶ
ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಮೌನೇಶ ದರಗಾದ
ಮೌನೇಶ ದರಗಾದ
ಮಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿಹುಳು ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು
ಮೌನೇಶ ದರಗಾದ ಬೆಳೆಗಾರ ಕೋಟೂರ ಗ್ರಾಮ
ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.4 ಗ್ರಾಂ ‘ಇಮಾಮ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್‘ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಗ್ರಾಂ ‘ಆಲ್ 19‘ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳೆಯ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು
ರಾಜಶೇಖರ ಅನಗೌಡರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
