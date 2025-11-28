<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ನಿನ್ನೆ (ಗುರುವಾರ) ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 16 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ₹6.15 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು 12 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.</p><h2><strong>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ</strong></h2><ul><li><p>ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (ಬ್ಯಾಟರ್, ₹3.5 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ₹2.75 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ (ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ₹2 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ (ಬೌಲರ್, ₹60 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ (ಬ್ಯಾಟರ್, ₹60 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ (ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ₹65 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (ಬೌಲರ್, ₹65 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ (ಬೌಲರ್, ₹90 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಲಿನ್ಸಿ ಸ್ಮಿತ್ (ಬೌಲರ್, ₹30 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ (ಆರ್ಟಿಎಮ್ ₹20 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ (ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ₹75 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಕರ್ (ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ₹85 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಬ್ಯಾಟರ್, ₹ 75 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ₹10 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಕುಮಾರ್ (ಬೌಲರ್, ₹10 ಲಕ್ಷ)</p></li><li><p>ಡಿ. ಹೇಮಲತಾ (ಬ್ಯಾಟರ್, ₹30 ಲಕ್ಷ)</p></li></ul>.WPL | ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದೀಪ್ತಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್: ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಯುಪಿ.WPL 2026: ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>