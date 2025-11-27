<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ತಾರಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಂಡದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸದ್ಯ ₹3.20 ಕೋಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ (RTM) ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. </p><p>ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುಪಿ ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ₹3.20 ಕೋಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಆರ್ಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದ ಯುಪಿ ತಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಾರಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಯುಪಿ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1. 90 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p><p>ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ₹85 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>RTM ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು?</strong></p><p>ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ₹3.20 ಕೋಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಆರ್ಟಿಎಂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ‘ಹೌದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಟಿಎಂ ಬಳಸಿ ದೀಪ್ತಿಯವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಐದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರತೀ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>