ಸಿರುಗುಪ್ಪ | ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆ: ಸಂಚಾರ ಸಂಕಷ್ಟ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಬಸ್, ಭತ್ತ ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:43 IST
HubballiDharwad

