‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌’ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಡ: ಮುಖಂಡರ ನಿರ್ಧಾರ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: 'ನಗರದ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಹಂಜಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು 182 ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಯಾರೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅನ್ವರ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನತಾ ಬಜಾರ್ನ ಬೀದಿ ಬದಿಯ 177 ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ 53 ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. </p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಟೀನಿವಾಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಂಜಗಿ, ಇಮಾಮ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಕೆ. ನರೇಂದ್ರ, ಸುರೇಶ ವಜ್ರಣ್ಣವರ, ತ್ರಿಪಾಲ್ ಪಟೇಲ, ಬೆಳ್ಳಿಪ್ರಸಾದ, ಹುಸೇನ್ ಭಾಗವಾನ್ ಇದ್ದರು.</p>