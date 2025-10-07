ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸಿಗದ ಸ್ಪಂದನೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ, ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ನಾಗರಾಜ್‌ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:52 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:52 IST
ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿರಾಕರಣೆ ಡೋರ್‌ ಲಾಕ್‌ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ವಾಸದ ಕಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಆಯುಕ್ತ ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
Dharawada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

