ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
ಏಕತೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲಾಢ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಘಟನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದು; ವಿಶ್ವವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು’ ಎನ್ನುವ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ
ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಠ 
HubballiDharwad

