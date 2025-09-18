ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ: ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಕಿರಿಯರು ಅವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಸದ
ಹಿರಿಯರು ನಡೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದರೇ ಮೊದಲಿನ ತರ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಶಾಸಕ
