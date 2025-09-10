ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳಗುಂದ | ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ: ಜನರ ಪರದಾಟ

ನೂತನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಜಂತ್ರಿ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಎದುರು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು 
ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕುರಿತು ಸಾಮನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಉಮೇಶ ಬಾರಕೇರ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ
