ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ: ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳ Video ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಪಂದ್ಯ – 1: ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ vs ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್
ಪಂದ್ಯ – 2 : ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ vs ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್
ಪಂದ್ಯ – 3: ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್
ಪಂದ್ಯ – 4: ಯು ಮುಂಬಾ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 5: ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ vs ಯು ಮುಂಬಾ
ಪಂದ್ಯ – 6: ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 7: ಪಟ್ನಾ ಪೈರಟ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್
ಪಂದ್ಯ – 8: ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 9: ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ vs ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 10: ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ vs ಪಟ್ನಾ ಪೈರಟ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 11: ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ vs ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 12: ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ vs ಯು ಮುಂಬಾ
ಪಂದ್ಯ – 13: ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ vs ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 14: ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ vs ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ
ಪಂದ್ಯ – 15: ಯು ಮುಂಬಾ vs ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 16: ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್
ಪಂದ್ಯ – 17: ಪಟ್ನಾ ಪೈರಟ್ಸ್ vs ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 18: ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 19: ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 20: ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ vs ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್
