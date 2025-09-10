ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ: ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳ Video ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ಗೆ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು
ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ಗೆ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ | ಭರತ್, ವಿಜಯ್ ಅಮೋಘ ಆಟ: ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್‌ಗೆ ಜಯ
ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ | ಭರತ್, ವಿಜಯ್ ಅಮೋಘ ಆಟ: ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್‌ಗೆ ಜಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ | ಮಲಿಕ್ ಮಿಂಚು: ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಯ
ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ | ಮಲಿಕ್ ಮಿಂಚು: ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Pro Kabaddi League | ಪಟ್ನಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ: ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್
Pro Kabaddi League | ಪಟ್ನಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ: ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್
ಪಂದ್ಯ – 1: ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್‌ vs ತಮಿಳ್‌ ತಲೈವಾಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 2 : ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ vs ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್‌
ಪಂದ್ಯ – 3: ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್‌ vs ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 4: ಯು ಮುಂಬಾ vs ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 5: ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್‌ vs ಯು ಮುಂಬಾ
ಪಂದ್ಯ – 6: ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ vs ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 7: ಪಟ್ನಾ ಪೈರಟ್ಸ್‌ vs ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 8: ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್‌ vs ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 9: ದಬಾಂಗ್‌ ಡೆಲ್ಲಿ vs ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 10: ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್‌ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್‌ vs ಪಟ್ನಾ ಪೈರಟ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 11: ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್‌ vs ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 12: ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್‌ vs ಯು ಮುಂಬಾ
ಪಂದ್ಯ – 13: ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್‌ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್‌ vs ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 14: ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್‌ vs ದಬಾಂಗ್‌ ಡೆಲ್ಲಿ
ಪಂದ್ಯ – 15: ಯು ಮುಂಬಾ vs ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 16: ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್‌ vs ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 17: ಪಟ್ನಾ ಪೈರಟ್ಸ್‌ vs ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 18: ತಮಿಳ್‌ ತಲೈವಾಸ್‌ vs ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 19: ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ vs ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್‌
ಪಂದ್ಯ – 20: ದಬಾಂಗ್‌ ಡೆಲ್ಲಿ vs ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್‌ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್‌
KabaddiPro kabaddiStar SportsPro Kabaddi League

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT