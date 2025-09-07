<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ:</strong> ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಭರತ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮಲೀಕ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತು. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು 44–34ರಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿತು. </p>.<p>ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಅವರು ‘ಸೂಪರ್ ಟೆನ್’ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳು ರಂಗೇರಿದವು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಟಚ್ ಹಾಗೂ 1 ಟ್ಯಾಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 17 ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ನೀಡಿದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಗಳು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದರೆ, 3 ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು 1 ಟ್ಯಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಲಿದವು. ರೇಡರ್ ಚೇತನ್ ಕೂಡ 5 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು 23–14ರಿಂದ ಮುಂದಿತ್ತು. ವಿರಾಮದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಟೈಟನ್ಸ್ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದೇವಾಂಕ್ ಅವರು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಒಟ್ಟು 20 ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಅವರು 8 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಐದು ಬೋನಸ್ ಅಂಕ ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>