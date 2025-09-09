ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ | ಮಲಿಕ್ ಮಿಂಚು: ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಯ

<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ:</strong> ನಾಯಕನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಟವಾಡಿದ ಆಶು ಮಲಿಕ್ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ದಬಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತು. </p>.<p>ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 45–34ರಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 23–14ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡವು ಮರುಹೋರಾಟ ತೋರಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ (22–20) ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಟವಾಡಿದ ರೇಡರ್ ಆಶು ಮಲಿಕ್ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 25 ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 5 ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. </p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ನೀಡಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪವಾರ್ ಕೂಡ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐದು ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು 3 ಟ್ಯಾಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದೇವಾಂಕ್ ಕೂಡ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಸ್. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕೂಡ (9 ಪಾಯಿಂಟ್) ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>