ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
gadaga
ರಾಜೂರ: ಸಂಭ್ರಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ

ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ: ಆಯುಧ ಪೂಜೆ; ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸಮೀಪದ ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಾನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು
gadagaDasaraNavarathri

