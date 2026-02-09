ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಗಳಲೆ ರೋಗ: ಗದಗದ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ

ಎಚ್‌ಎಸ್‌ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನೀಲ್‌ಗಾಯ್‌ ಸಾವು; ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:38 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸ್ನೇಹಾ ಕೊಪ್ಪಳ
ಸ್ನೇಹಾ ಕೊಪ್ಪಳ
ಎಚ್‌.ಎಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಾ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೃಗಾಲಯದ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ
gadagaZoo

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT