ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ: ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ

50 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 12 ರಿಂದ 13 ಟನ್ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ನಾಗರಾಜ ಎಸ್. ಹಣಗಿ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Gadag

