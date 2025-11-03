ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ | ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ

ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ರಸ್ತೆ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಂ.ಕುಂಬಾರ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಗದಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು
ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಇಳಕಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಕಲಝರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ
