ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಕಂಡ ರೈತ ವೀರಯ್ಯ

<p><strong>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ</strong>: ಸಮೀಪದ ಕುಂಟೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರುಡಗಿಮಠ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ವೀರಯ್ಯ ಕಾರುಡಗಿಮಠ ಒಟ್ಟು 27 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 3 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, 5 ಇಂಚು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>8 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಿರಿ ತಳಿಯ ಆಪೂಸ್ ಮಾವು, 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಪತ್ತಿ ತಳಿಯ ಚಿಕ್ಕು, 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ, ಗೋವಿನಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ 3 ಸಾವಿರ ತೇಗದ ಮರಗಳಿವೆ. ತೋಟಗಳಿಂದ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾವಿನ ತೋಟದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷ, ಚಿಕ್ಕು ತೋಟದಿಂದ ₹4 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಿಂದ ಎಳನೀರು, ಕಾಯಿಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತೋಟದಲ್ಲಿ 4 ಹಸುಗಳಿದ್ದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹30 ಸಾವಿರ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವೀರಯ್ಯ ಕಾರುಡಗಿಮಠ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಯ್ಯ ಅವರ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಾಂತಾ ಕಾರುಡಗಿಮಠ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಳಿಯ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂಟಿಮಠ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯವರೇ ದುಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ</p><p>–ವೀರಯ್ಯ ಕಾರುಡಗಿಮಠ ರೈತ ಕುಂಟೋಜಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>