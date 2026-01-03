ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣ | ಪೊಲೀಸರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು: ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ
ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:56 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:56 IST
ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2024ಕ್ಕಿಂತ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು
-ರೋಹನ್‌ ಜಗದೀಶ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಫಿಟ್‌–ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್‌’ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
-ಮಹಾಂತೇಶ ಸಜ್ಜನರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
