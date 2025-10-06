ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇರಿಸಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ

ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:36 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:36 IST
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಂಬ ಮುದ್ರಿತ ಬರಹ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಸ್ಟಿಕರ್‌ ಅಂಟಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ
ಆರ್.‌ಎಸ್.‌ಬುರುಡಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಗದಗ
GadagGovernment schoolSchoolCaste Censusಗದಗ

