ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಭ್ರಮದ ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ</strong>: ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಗರಿಗೆದರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವರು. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರತಿ ಬೆಳಗುವರು. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೌರಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಗೌರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವರು. ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ ಗೌರವ್ವನ ಗುಗ್ಗಳ ಸೇವೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬುಧವಾರ ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬಾಲಕಿಯರು ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿ ಗೌರವ್ವ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳೆಗಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>