ಗದಗ| ಇತಿಹಾಸ ರಮ್ಯ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಸಾರ: ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರೊಗಳೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ
ಎಚ್‌.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಇತಿಹಾಸತಜ್ಞ
GadagHistory

