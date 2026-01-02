ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ’

ಮಾನ್ಯಾ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಭೆ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 19:54 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 19:54 IST
ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು
