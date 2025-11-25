ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ| ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಲೆ ಮುಟುರು ರೋಗ: ರೈತನಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಸಂಕಷ್ಟ

ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ
ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಷಣ್ಮುಖಿ ರೈತ
ಮಳಿ ಆಗಿ ಚಲೋ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ರ ಎಕರೇಕ ಐದಾರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬರತೈತ್ರಿ. ಆದರ ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬರಬಹುದರೀ
ಪರಶುರಾಮ ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ ರಾಮಗೇರಿ ರೈತ
