ಲಕ್ಕುಂಡಿ: ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಲಕ್ಕುಂಡಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 101 ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಗುಲಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಕೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಜ್ಯೊತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಿವನ ಕುರಿತಾದ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>