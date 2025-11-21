ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ | ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ; ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಎತ್ತು, ಚಕ್ಕಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಭಾಗಿ; ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:03 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:03 IST
Gadag

